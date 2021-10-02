Hatay'da ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ormanlık alandan zeytin bahçesine de sıçrayan yangını söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.