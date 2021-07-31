İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da ormanlık alanın yakınında yeniden yangın çıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alanın yakınında çıkan bahçe yangını kontrol altına alınmasına rağmen yeniden başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alanın yakınında çıkan bahçe yangını kontrol altına alınmasına rağmen yeniden başladı.


İlçeye bağlı Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangını ilk olarak kontrol altına almasının ardından yeniden alevlendi. Bölgede ekipler yangını yeniden söndürme çalışması başlattı.


Yangına 5 arazöz, 1 dozer, 2 su tankı, 15 personel ve 1 helikopter ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.


Yangında şu ana kadar 15 dönüm alanının zarar gördüğü öğrenildi.

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