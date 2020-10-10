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Hatay'da otluk yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Erzin ilçesi ile Osmaniye Toprakkale arasında kalan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye Toprakkale arasında kalan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Erzin ilçesine bağlı Kısık mevkii ile Toprakkale yakınlarında bulunan otluk alanda saat 16,00 sıralarında yangın çıktı. Narenciye bahçelerinin yakınlarından yükselen alevleri gören D-817 karayolundan geçen sürücülerin ve çevrede bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği otluk yangını kontrol altına alındı.


Bazı vatandaşlar, yangın sonrasında motosikletle gezen ve yeşil renk elbise giyen bir kadının molotof atarak kaçtığı iddialarını içeren görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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