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Hatay'da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil İle triportör çarpıştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil İle triportör çarpıştı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü ismi henüz bilinmeyen 34 KU 9455 plakalı otomobil ile sürücü ismi henüz bilinmeyen triportör çarpıştı .


Kazada Triportör sürücüsü yaralandı.


Triportör sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Hastaneye kaldırıldı.


Caddede başka kazaların yaşanmaması için ekipler emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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