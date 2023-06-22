Hatay'da otomobilde 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde durdurulan otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenerek takibe alınan bir otomobil, Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.H. gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.