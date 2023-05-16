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Hatay'da park halindeki minibüs yandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.


Olay, öğle saatlerinde Antakya Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içeresinde, park halinde bulunan minibüs henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler bir anda yükselirken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevrede bulunanlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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