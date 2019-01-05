İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı

Hatay’da park halinde olan bir otomobil kundaklandı.

Hatay'da park halinde olan bir otomobil kundaklandı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürse de, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Moderen Evler Mahallesinde iddiaya göre 05 LAJ 20 plakalı otomobil kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan otomobili görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Polis kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.