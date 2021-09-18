İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da park halindeki otomobil yandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı İstiklal Caddesi, Yunus Emre Parkı yanında park halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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