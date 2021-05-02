İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

Hatay’da Hıristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Hatay'da Hıristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı'nı kutladı.


Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin saat 08:00'da başladı. Kiliseye gelenler, İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından mum yakarak dua okudu.


Ayin yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çok sayıda kişinin katıldığı ayini, Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.