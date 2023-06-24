Hatay'da pat pat kazası: 5 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Döver Mahallesi yolunda meydan geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı pat pat yol kenarına çarparak durabildi. Çarpma sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıysa, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıslar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.