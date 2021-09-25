İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay’ın Samandağ ilçe sahillerinde neden olduğu kirlilikle ilgili başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay'ın Samandağ ilçe sahillerinde neden olduğu kirlilikle ilgili başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. İşçiler, kendilerini motive etmek için türkü söyleyerek çalışıyor.


Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Petrol atığı toplayan işçiler türkü söyleyerek işlerini daha hızlı yapıyorlar.

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