Hatay'da polislerden yeni yıl denetimlerinde sürücülere tatlı ikramı

Hatay'ın Payas ilçesinde yeni yıla saatler kala emniyet müdürlüğü ilçe genelinde yaptığı denetimlerde sürücülere tatlı ikramında bulunarak yeni yıllarını kutladı.

İlçe genelinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir yeni yıla girmeleri için asayiş ve trafik denetimlerini sürdüren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ana arter ve caddelerde denetimlerini sıklaştırdı. Denetim ve kontrollerde sürücülerin yeni yıllarını kutlayan polisler aşırı hız ve trafik kurallarına uymalarını uyarısında bulunarak aileleri ve sevdikleri ile birlikte mutlu bir yıl geçirmelerini dileyerek tatlı ikramında bulundular. Yeni yıl denetimlerine gece boyunca sabahın ilk saatlerine kadar aralıksız devam edileceği belirtildi.