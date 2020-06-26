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Hatay'da restoran servis masasına giren 2 metrelik yılan kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir restoran servis rafına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir restoran servis rafına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.


Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde bulunan bir restorana ait servis rafına giren yaklaşık 2 metrelik yılına gören çalışanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine durumu bildirdi.


Restoran gelen İtfaiye ekipleri servis rafını keserek yılanın girdiği yerden canlı olarak çıkarttı.


Çıkartılan yılan itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.

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