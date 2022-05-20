Hatay'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 adet heykel, figürlü kitabe, demir çan ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmada İskenderun Denizciler gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen; 1 adet heykel, 1 adet demir çan, 1 adet figürlü levha, 2 adet taş üzerine işlenmiş figürlü kitabe ve 1 adet yarım daire şeklinde demir obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.