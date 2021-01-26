İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriyelilerin ruhsatsız olarak açtığı iş yerleri mühürlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyelilerin ruhsatsız olarak açtığı iş yerleri mühürlendi.


Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde vergi levhası ve iş yeri açma ruhsatı bulunmayan, birçoğu gıda alanında hizmet veren toplam 20 iş yeri kapatıldı.


Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yaptığı açıklamada, ilçede çok sayıda Suriye vatandaşı bulunduğunu belirterek, "Son aldığımız kararla mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen iş yeri açma ruhsatı almayan, vergi levhası bulunmayan ve bizim eşit şartlarımıza gelmeyen Suriyeli kardeşlerimizin iş yerlerini belediye olarak kapatıyoruz. Bugünden itibaren 10 iş yerimizi mühürledik ve bundan sonraki çalışmalarımız da süratle devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.