Hatay'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Antakya, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde etkili oldu.

İlçeler arasında aşırı yağan kar, yolların kapanmasına neden oldu. Yollarda önlemlerini arttıran trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Belediye ekipleri yollarda biriken kar birikintilerini gün boyunca temizleme çalışmasını sürdürdü.