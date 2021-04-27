Hatay'da sadece Ramazan'da üretiliyor: "Küncülü Helva”

Hatay'ın “küncülü helvası” Ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Gastronomi kenti Hatay'ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan aylarında satışa sunulan küncülü helva, vücudu dengelemek için tüketiliyor. Tahin, şeker, çöven otu ve küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, bu sene her zamankinden daha fazla talep görüyor.

Tarihi yaklaşık 400 yıla dayanan helva, Hatay'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda sadece bir aile tarafından yapılıyor ve satışa sunuluyor.

Bu özel tatlının mimarlarından olan Şahap Fansa, “Küncülü helva, sadece ramazandan ramazana çıkıyor. Bu Hatay'ın geleneksel bir tatlısıdır. Küncülü helva çıkmadığı zaman çarşıda kimse ramazanın olup olmadığını anlamıyor. Ramazandan bir gün önce yapmaya başladığımız için herkes o zaman hisseder, çocukluğuna döner” ifadelerini kullandı.

Helva yapmaya başlama hikayesini dile getiren Fansa, “Biz eniştemizden, o da babasından öğrenmiş. Bu yaklaşık 400-500 yıllık bir tatlıdır. İçinde çöven kökü var. Çöven kökü de bağırsak, mide dostudur. Osmanlı zamanından beri şifa niyetine yenilen bir tatlı. Ramazanda da çıkmasının sebebi kan ve şeker oranını dengelemek için tüketilir” dedi.

Küncülü helvanın yapım aşamasını da anlatan dile getiren Fansa, “Ana gıda maddesi imalathanede yaklaşık bir 3-4 saat şekerin kaynamasıyla çöven otunun buluşmasıyla beraber hazır hale geldikten sonra buraya geliyor. Burada da kavrulmuş susamla buluştuktan sonra makineden çıkıyor. Bu makinede 300-400 yıllık bir makine. Makineden geçme nedeni de ince ince olup kırılacak yerlerinin belirlenmesi için çıkıyor. Sonra da pervaneyle kurutup servis ediyoruz” adiye konuştu.

Küncülü helvaya geçen seneye göre ilginin daha da arttığını söyleyen Fansa, “Bu sene karpuz ve kavun olmadığı için ekstradan yiyecek tatlı bir şey bulunmadı. Bu sene çok ilgi gördü, mecburen insanları sıraya sokmak zorunda kalıyoruz. Bu sene özellikle şehir dışındaki vatandaşlarımıza hiç gönderemedik ama geçen seneye göre talep oldukça fazla” dedi.