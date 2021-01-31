Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Arsuz ilçesine bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçeleri zarar gördü. Avcılarsuyu Mahallesi'nde bir köprü yıkılırken, Arsuz çayında demirli bulunan 6 balıkçı teknesinde maddi zarar oluştu.
Arsuz Belediyesi ekipleri gece boyunca trafiğe kapanan yolları ve su taşkını yaşanan dere kenarlarında tahliye işlemleri yaptılar.
Tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemleri sürüyor.