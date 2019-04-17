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Hatay'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Sağanak yağış Antakya, Defne ve Samandağ ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Gün içerisinde 8 hortum yaşanan Samandağ ilçesinde de hortumun ardından etkili olan sağanak yağışla cadde, sokak ve bahçelerde su birikintileri meydana geldi.


Yağışların yarın da sürmesi bekleniyor.

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