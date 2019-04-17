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Hatay'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Hatay’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri ve bahçelerde sular altında kaldı.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri ve bahçelerde sular altında kaldı.



Sağanak yağış Antakya, Defne ve Samandağ ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkilerken Samandağ'da park halinde bir otomobil şiddetli yağış nedeniyle sürüklendi. Otomobilin sürüklendiği noktada ise üzerine ağaç dalları düştü.


Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri ve bahçelerde sular altında kaldı.


Yağışların yarın da sürmesi bekleniyor.

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