Hatay'da sağanak yağış ve fırtına

Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dünyanın en uzun kumsallarından biri olan Çevlik sahilinde 2 metrelik dev dalgalar oluştu ve deniz suyun çıkmasından kaynaklı çöpler kumsala vurdu.

Göle dönen yollara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.