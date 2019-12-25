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Hatay'da sağanak yağış ve fırtına

Hatay’ın Samandağ ilçesinde fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Dünyanın en uzun kumsallarından biri olan Çevlik sahilinde 2 metrelik dev dalgalar oluştu ve deniz suyun çıkmasından kaynaklı çöpler kumsala vurdu.


Göle dönen yollara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

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