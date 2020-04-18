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Hatay'da sağlık çalışanlarına 2 bin adet gül dağıtıldı

Hatay’da bir çiçekçi tarafından hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına 2 bin adet gül dağıtıldı.

Hatay'da bir çiçekçi tarafından hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına 2 bin adet gül dağıtıldı.


Kırıkhan ilçesinde bir çiçek firması sahibi tarafından Kırıkhan ve Kumlu Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına moral ve destek için 2 bin adet gül dağıtıldı.


Firma sahibi Mustafa Karakuş, sağlık çalışanlarına destek olmak ve yanlarında olduklarını göstermek için bu organizasyonu düzenlendiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın yanında onlara destek olmak için onlara gül verdik. Çünkü onlar bu işin en yakınında olanlar. Onlar bizlerin sağlığı için çok büyük çaba gösteriyorlar. Umarım bu süreci hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde atlatırız. Kırıkhan ve Kumlu Devlet Hastanesinde sağlık çalışan personellerine gül vererek desteğimiz belirtmek istedik” dedi.

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