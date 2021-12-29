İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da sahil güvenlik dalgıçlarından deniz temizliği

Hatay’da sahil güvenlik ekipleri, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik deniz altında temizlik yaptı.

Hatay'da sahil güvenlik ekipleri, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik deniz altında temizlik yaptı.


Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Arsuz ilçesinde dalgıç ekipleri tarafından denizin metrelerce derinliklerinde temizlik çalışması yaptı.


Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar.


Temizlik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.