Hatay'da sahil güvenlik dalgıçlarından deniz temizliği

Hatay'da sahil güvenlik ekipleri, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik deniz altında temizlik yaptı.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Arsuz ilçesinde dalgıç ekipleri tarafından denizin metrelerce derinliklerinde temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar.

Temizlik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.