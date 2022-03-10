Hatay'da sahile vuran ölü denizanaları incelemeye alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıya vuran zehirli tür göçmen denizanaları incelemeye alındı.

Samandağ'da 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine vuran denizanaları farklı noktalarda yoğun olarak görülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı, kıyıya vuran denizanalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Denizanalarının göç esnasında akıntıyla hareket ettiğine dikkati çeken Sakallı, hayvanların fırtına ve beslenme kaynaklı kıyıya vurduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Vatandaşları denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyaran yetkililer, aynı tür denizanalarının geçen yıl da İsrail ve Lübnan'da görüldüğünü bildirdi.