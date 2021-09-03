Hatay'da sahile vuran petrol atıklarına rağmen denizde yüzdüler

Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol atıklarına rağmen vatandaşlar denizde yüzmeye devam etti.

Dün öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol atıkları tespit edilmişti. Petrol atıklarına rağmen çok sayıda vatandaş denizde yüzmeye devam ederken, bazı vatandaşların vücuduna petrol atıkları yapıştı. Denizde yüzen Sami Sancak, "Dün Suriye'den gelen petrol bugün bizi daha çok etkiledi. Biz denize geçtiğimiz zaman vücudumuzun birçok yerine yapıştı. Bundan hiç memnun değiliz. Elimizden geldiği kadar yüzmemeye çalışıyoruz. Biz bunun bir an önce bitmesini umuyoruz" dedi.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti.