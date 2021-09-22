İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da sahillerden günde 1 ton petrol atığı temizleniyor

Hatay’da Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmasında işçiler günde 1 ton civarında petrol atığı topluyor.

Hatay'da Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmasında işçiler günde 1 ton civarında petrol atığı topluyor.


Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Günlük olarak 100 poşet petrol atığı temizleyen işçiler poşetleri yola bırakıyor, oradan da Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonları alıyor. Gün boyu süren temizlik çalışmalarında ortalama 1 ton petrol atığı toplanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.