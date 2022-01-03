Hatay'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 13 şişe sahte içki, 5 bin adet makaron, bin adet doldurulmuş makaron, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınözü ilçesinde sahte alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada 13 şişe sahte içki, 5 bin adet makaron, bin adet doldurulmuş makaron, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.S., adli makamlara teslim edildi.