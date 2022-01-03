İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 13 şişe sahte içki, 5 bin adet makaron, bin adet doldurulmuş makaron, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 13 şişe sahte içki, 5 bin adet makaron, bin adet doldurulmuş makaron, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınözü ilçesinde sahte alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada 13 şişe sahte içki, 5 bin adet makaron, bin adet doldurulmuş makaron, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan E.S., adli makamlara teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.