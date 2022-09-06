İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da sahte içkiden ölüm

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü diğeri yoğun bakımda.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü diğeri yoğun bakımda.


Alınan bilgiye göre, İskenderun'da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün kendi evlerinde içki içtiler ve bir süre sonra rahatsızlandılar. Yakınları tarafından İskenderun Devlet hastanesine kaldırılan Celal Daher (63) hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.