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Hatay'da sahte para operasyonu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde sahte 156 bin ABD doları ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sahte 156 bin ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbarat doğrultusunda, Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde bir şahsın, Suriye'den sahte ABD doları getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, Suriye uyruklu V.A. isimli şahsın elindeki çantada 20 balya halinde sahte 156 bin ABD doları ele geçirildi.


Şahsın ifadesinde, sahte dolarları 10 bin ABD doları karşılığında Konya'da bir şahsa götüreceğini söylediği öğrenildi. V.A., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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