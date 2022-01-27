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Hatay'da sahte para operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ikinci el alım satım yapılan uygulama üzerinden cep telefonu alarak satıcılara sahte para veren şüpheli yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da ikinci el alım satım yapılan uygulama üzerinden cep telefonu alarak satıcılara sahte para veren şüpheli yakalandı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ikinci al alım satım yapılan uygulaması üzerinden cep telefonu satın alıp sahte para vermek suretiyle 2 ayrı ‘parada sahtecilik' olayına karışan şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada şüpheli Ç.D. Antakya Haraparası Mahallesi Balıkçılar civarında yakalandı. Şüphelinin üzerinden 11 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.


Parada sahtecilik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ç.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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