Hatay'da sahte pasaport operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.