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Hatay'da salça sezonu açıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kışlık salça yapımına başlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kışlık salça yapımına başlandı. Vatandaşlar, evlerinin damında domates salçasını kendi elleriyle yapmayı tercih ediyor.


Bahçelerden toplanan domatesler, odun ateşinde iyice kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek suyunu çekmesi için damda güneşlemeye bırakılıyor. Güneşte suyunu çekerek katılaşan domates salçası, daha sonra bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buzdolabı veya serin yerlerde beklemeye alınıyor.


Çocuklarıyla birlikte evinin önünde Salça yapan 41 yaşındaki 4 çocuk babası Şaban Gülsever, "Domatesleri halden alıp getiriyoruz. Daha sonra güzelce yıkayıp temizleyip yayık makinesinde karıştırdıktan sonra suyunu alıp büyük leğenlere koyuyoruz, 6 veya 7 saat kaynatıp salçayı elde ediyoruz" dedi.


Gülsever, salçanın katılaşmasına yakın tuzunu eklediklerini, pişirme aşamasından sonra temiz büyük leğenlerde güneşte 2 veya 3 gün beklettiklerini belirterek, "Güneşte kurutulduktan sonra plastik kavanoz yada cam kavanozlara koyup ürünümüzü organik doğal olarak pazarlamaya sunuyoruz. Bu işi zevk alarak yapıyoruz" dedi.

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