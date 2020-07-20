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Hatay'da saman balyaları yandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde istiflenmiş haldeki saman balyaları yandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde istiflenmiş haldeki saman balyaları yandı.


Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde, istiflenen yaklaşık 300 kilogramlık saman balyaları tutuştu. Samanların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.


Yangın çevredeki ahırlara ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanmanın olmadığı olayda, maddi zarar meydana geldi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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