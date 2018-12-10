İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da şaşırtan görüntü

Hatay’da araçların geçerken su sıçratması yüzünden iş yerinin camları kirlenen bir esnaf, çareyi tüpleri yol ortasına koymakta buldu.

Hatay'da araçların geçerken su sıçratması yüzünden iş yerinin camları kirlenen bir esnaf, çareyi tüpleri yol ortasına koymakta buldu.


Kırıkhan ilçesi Erler Mahallesi'nde cep telefonu kamerasıyla çekilen fotoğrafta, bir esnafın araçlardan sıçrayan suyun camını kirletmesin diye aldığı önlem şaşırttı. Yolun ortasına tüp koyarak önlem alan esnaf görenlerin de tepkisini çekti. Esnaf tepkiler üzerine tüpü kaldırmak zorunda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.