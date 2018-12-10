Hatay'da şaşırtan görüntü

Hatay'da araçların geçerken su sıçratması yüzünden iş yerinin camları kirlenen bir esnaf, çareyi tüpleri yol ortasına koymakta buldu.

Kırıkhan ilçesi Erler Mahallesi'nde cep telefonu kamerasıyla çekilen fotoğrafta, bir esnafın araçlardan sıçrayan suyun camını kirletmesin diye aldığı önlem şaşırttı. Yolun ortasına tüp koyarak önlem alan esnaf görenlerin de tepkisini çekti. Esnaf tepkiler üzerine tüpü kaldırmak zorunda kaldı.