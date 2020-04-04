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Hatay'da şehrin giriş ve çıkışları sıkı şekilde denetleniyor

Hatay Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar sonrasında şehre giriş ve çıkışlarda dün geceden itibaren sıkı denetimler devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ülke genelinde 31 şehre giriş çıkışlar geçici olarak kapatılırken, Hatay'da da bu kapsamda sıkı denetimler devam ediyor. Jandarma ekipleri, şehirden izinsiz çıkmak isteyenlere izin vermezken, polis ekipleri gelen araçların içerisinde bulunan vatandaşların ateşini ölçüyor. Sakıncalı görülen durumlarda vatandaşların şehre girişine izin verilmezken, ekipler, yüksek ve ateşi düşmeyen vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi veriyor.

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