Hatay'da Serinyol-Madenli yolunun temeli atıldı

Hatay'da Antakya ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayacak olan Serinyol-Madenli yolunun temeli atıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Serinyol-Madenli yolu ile Antakya-Arsuz arası 55 kilometreye düşecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yaklaşık 90 kilometrelik yolu 55 kilometreye düşürecek olan Serinyol-Madenli yolunun açılış töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hayata geçirdikleri her hizmete tüm siyasi parti temsilcilerini davet ettiklerini söyleyerek, “Biz şehrimizde yapmış olduğumuz hizmetlerde siyasi parti temsilcilerimizi davet ediyoruz. Siyasi partiler bu memlekete hizmet etmek için kurulmuştur. Hizmet etmek için de davete icabet etmek lazım hatta inancımız gereği de davete icabet sünnettir. Halkımız o sünneti yerine getirecek insanları seçip kendi kendini yönetme hakkını belirler” dedi.

Başkan Savaş EXPO'yu 2 milyon 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Biz geldiğimizde 1 tane köyün yolu beton asfalt değildi. Şu an asfaltlamadığımız çok az köy yolu kaldı. EXPO'yu yaptık ve 2 milyon 150 binin üzerinde insan ziyaret etti. Bundan sonra da orası kullanılmaya devam edecek. Tarihi dokularımızı restore ediyoruz. Hatay Deniz Otobüsü seferlerini başlattık. İki gün önce Beyrut Valisi ile görüştük. Bahardan itibaren inşallah Beyrut seferlerine başlayacağız. Serinyol-Madenli yolunun açılışını yıl sonuna doğru daha fazla kalabalıkla yapacağız” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakının ülke için önemine de değinen Başkan Savaş, “Millet İttifakı milletin gönüllülerinden oluşmaktadır. İstişare sünnettir, sünnete uyacağız, istişare edeceğiz. Ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Ülkemizde yaşanan her sıkıntının üstesinden geleceğiz ve huzuru tesis edeceğiz. Biz önce toplumda mutabakatı sağlamak zorundayız. Hatay her şeye rağmen huzur içinde yaşayan bir şehir ama ülkemizin en çok huzura ihtiyacı var, huzuru bulan her ülke hızlı bir şekilde kalkınmaya başlar ve hep birlikte o kalkınmanın sonucunu da alırlar. Bu nedenle biz ittifak olarak bunu sağlamaya adayız” dedi.

Konuşmaların ardından Arsuz-Madenli yolunun temel atma töreni gerçekleştirildi.