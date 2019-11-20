İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da servis aracı alevlere teslim oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir fabrikaya işçi tayan servis midibüsü alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikaya işçi tayan servis midibüsü alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, olay sabahın erken saatlerde İskenderun Adana yolu yeni PTT kavşağı civarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durduğu sırada sürücüsünün kimliği açıklanmayan midibüste henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede aracın her yanını sardı. İşçiler araçtan inerek olası bir faciadan kurtuldu. Alevlere teslim olan midibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Servis aracı kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.