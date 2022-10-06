Hatay'da seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı

Hatay'ın Payas ilçesinde içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis otobüsü alev alev yandı. Araçtaki yolcular kendi imkanları ile aracı boşalttı.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan H.T. idaresindeki 31 C 2605 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün TEM Otoyolu Çağlalık mevkiinde motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini fark eden otobüs sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüste bulunan yolcular ise kısa sürede aracı boşalttı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.