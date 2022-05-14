Hatay'da sigara kaçaklığı operasyonu

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 7 bin adet makaron, 15 kilogram kaçak tütün, elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.C.K.'ya ait evde arama yapıldı. Aramada 6 bin adet boş, bin adet doldurulmuş gümrük kaçağı makaron (sigara kağıdı), 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.C.K. hakkında adli işlem yapıldı.