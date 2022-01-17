Hatay'da silah atölyesine baskın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuru sıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürüldüğü atölyede 52 adet tabanca ve silah parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurduğu atölyede kuru sıkı tabancaların ruhsatsız tabancaya dönüştürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adresteki atölyeye operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada, 52 adet kuru sıkı tabanca, 24 adet tabanca çerçevesi, 85 adet şarjör, 80 adet icra mili, 80 adet icra yayı, 42 adet namlu, 80 adet tetik, 78 adet iğne yuvası, 90 adet silah parçası, 500 adet silah parçacıkları, 25 adet silah yapımında kullanılan çekiç, pense, kerpeten, karga burnu gibi aletler, 1 adet taşlama makinası, 1 adet spiral ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak atölyede bulunan H.Y. gözaltına alındı.