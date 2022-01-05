İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 adet makinalı tabanca olan uzi ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 adet makinalı tabanca olan uzi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınözü ilçesi Hacipaşa Mahallesi Suriye sınır hattında silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Bunu üzerine ekipler sabah saatlerinde sınır hattına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerini gören 3 şüpheli silahları bırakarak olay yerinden kaçtı. Operasyonda 5 adet makinalı tabanca olan uzi ve ona ait 5 adet şarjörü ele geçirildi.


Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.