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Hatay'da silah operasyonu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir evde 1 adet Rus takarof ve 1 adet Beretta Saddam marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evde 1 adet Rus takarof ve 1 adet Beretta Saddam marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karbeyaz Mahallesi'nde ikamet eden Z.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 1 adet Rus Takarof ve 1 adet Beretta Saddam marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet Lazer, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 gr. kenevir tohumu ve 2 gr. kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Z.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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