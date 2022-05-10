İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da silahlı gasp kamerada

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde gece saat 03.00 sularında iki şüpheli markete geldi. Silahla birlikte markete giren şahıslar, biri market çalışanı, diğeri istasyon görevlisi olmak üzere 2 kişiyi etkisiz hale getirdiler. Soğukkanlı davranan ve petrol istasyonu görevlilerine zarar vermeyen gaspçılar, 7 bin Türk Lirasını alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtılar.


Olayın ardından çalıma başlatan polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalandı.

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