Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kavga, Sanayi Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzeri Özel Cadde girişinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 31 AHN 476 plakalı otomobilin içerisinde bekleyen Yüksel S. (42) adlı şahıs yanına yaklaşan M.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.Ö. yanında getirdiği tabancayla Yüksel S.'ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.