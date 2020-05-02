Hatay'da silahlı kavgaya karışan 4 kişi tutuklandı

Hatay'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri silahlı kavga ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, şüphelilere ait ikamette yapılan aramada 22 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet captagon, 1 adet şasesi kazınmış motosiklet iskeleti ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçaları ele geçirdi.

Şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlalden 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.