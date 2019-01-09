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Hatay'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Hatay’da gece saatlerinde evine gitmeye çalışan bir şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hatay'da gece saatlerinde evine gitmeye çalışan bir şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başına bir el ateş edilen şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, merkez ilçe Antakya'nın Kanatlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere 19 Mayıs Caddesi üzerinde ilerleyen F.Ö., kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda başına ateş açılan F.Ö., ağır yaralandı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk yardım ekiplerine haber verdi. F.Ö. ambulansla, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, başından yaralanan F.Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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