İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da sis etkili oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.


Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle şehir merkezinde etkisini sürdüren sis dolayısıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yolda farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.


Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları için uyardı.


Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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