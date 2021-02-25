İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da şoför değişimi yapan araçtakiler drone tarafından tespit edildi

Hatay’da ehliyeti olmadığı için trafikte yanındaki arkadaşıyla şoför değişimi yapan şahıslar drone ile tespit edilerek ceza uygulandı.

Hatay'da ehliyeti olmadığı için trafikte yanındaki arkadaşıyla şoför değişimi yapan şahıslar drone ile tespit edilerek ceza uygulandı.


Hatay'ın Antakya ilçesi Çevre Yolunda trafik denetimi yapan polis ekiplerini gören bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği sırada yanındaki arkadaşı ile şoför değişimi yaptı. Sürücü belgesi olmadığı için şoför değişikliği yaptığı belirlenen sürücü drone tarafından anbean görüntülendi. Kontrol noktasında durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve geçme kurallarına riayet etmemekten toplam 3 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.