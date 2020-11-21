İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü

Tüm Türkiye genelinde bugün saat 20.

00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay'da da caddeler sessizliğe büründü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile tüm Ülke genelinde saat 20.00'da başlamak üzere 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya İlçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.


Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar yasağa uyarken, boş sokak ve caddeler havadan drone ile de görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.