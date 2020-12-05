Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü

Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00'den itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasağın başladığı akşamın sabahında Hatay'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlama sonrasında Hatay'ın Antakya ilçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi. Sessizliğe bürünen şehir havadan drone görüntülerine de yansıdı.

Cadde ve sokaklarda sadece polis ekipleri, temizlik görevlileri bulunurken, ekipler caddelerde olan araçları da durdurarak mazeret belgesi sordu.